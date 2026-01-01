कुष्ठ रोगियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, मरीजों को सम्मानजनक जीवन देना उद्देश्य

कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी, डीन डॉ. मीनाक्षी परिख और रामश्याम चैरिटेबल मंडल की अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल उपस्थित रहे।ज्यादातर मरीज ठीक हुएत्वचा विशेषज्ञ डा. रीमा जोशी ने बताया कि सिविल अस्पताल में पिछले पांच वर्ष में 2000 कुष्ठ रोगी उपचार के लिए आए। इनमें से 1256 मरीज पूरी तरह ठीक हुए। करीब 200 मरीजों में उपचार के बाद लक्षण लौटे, 116 मरीजों को दोबारा कुष्ठ रोग हुआ जिन्हें दवाओं से ठीक किया गया, जबकि 304 मरीजों में विकृति पाई गई।