31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

शहर में पेड़ों की गणना में 261 दुर्लभ प्रजातियां मिलीं

Ahmedabad: महानगरपालिका (मनपा) की ओर से शहर में पेड़ों की गणना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक आठ वार्डों -जमालपुर, बापूनगर, मणिनगर, नारणपुरा, नवरंगपुरा, साबरमती, खोखरा और असारवा में यह कार्य पूरा हो चुका है। इन वार्डों में कुल 15 लाख 10 हजार 705 पेड़ों की पहचान की गई है। गणना [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jan 31, 2026

AMC News

File photo

Ahmedabad: महानगरपालिका (मनपा) की ओर से शहर में पेड़ों की गणना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक आठ वार्डों -जमालपुर, बापूनगर, मणिनगर, नारणपुरा, नवरंगपुरा, साबरमती, खोखरा और असारवा में यह कार्य पूरा हो चुका है। इन वार्डों में कुल 15 लाख 10 हजार 705 पेड़ों की पहचान की गई है।

गणना के दौरान 261 दुर्लभ प्रजातियों की भी पहचान हुई है। इनमें हाइफेन डिक्टोमा, एडान्सोनिया डीजिटाटा, कैसाल्पिनिया फेरेआ, क्रेसेंटिया क्यूजेट, एंटरोलोबियम साइक्लोकार्पम, स्ट्रिक्नोस नक्स-वोमिका, अल्बिज़िया अमारा और प्टेरोकार्पस सैंटालिनस जैसी प्रजातियां शामिल हैं। मनपा के अनुसार आगामी दिनों में शेष 40 वार्डों में भी पेड़ों की गणना की जाएगी। इस कार्य से न केवल शहर में हरियाली का सटीक आंकड़ा मिलेगा बल्कि दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण और पर्यावरणीय योजनाओं को भी नई दिशा मिलेगी। अहमदाबाद की हरियाली और धरोहर को संजोने की दिशा में यह पहल अहम साबित होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

31 Jan 2026 10:02 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / शहर में पेड़ों की गणना में 261 दुर्लभ प्रजातियां मिलीं
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

  दुर्घटना में ब्रेनडेड युवक के आंखें, त्वचा का दान

Civil hospital organ donation
अहमदाबाद

छह सफल रीनल डिनर्वेशन प्रक्रियाओं के साथ एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल किया

अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ गेम्स को वस्त्राल में तैयार हुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लोकार्पण जल्द

AMC news
अहमदाबाद

कुष्ठ रोगियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, मरीजों को सम्मानजनक जीवन देना उद्देश्य

civil hospital Ahmedabad
अहमदाबाद

अहमदाबाद: रिंग रोड से सटे क्षेत्रों को मिलेगा नर्मदा का पानी, 467 एमएलडी अतिरिक्त जल आवंटन मंजूर

AMC News
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.