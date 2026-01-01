जीसीआरआइ में 2000 किशोरियों को लगाई एचपीवी वैक्सीन

Ahmedabad गर्भाशय के मुख का कैंसर महिलाओं के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन और नियमित स्क्रीनिंग से इसे रोका जा सकता है। इसी के तहत अहमदाबाद स्थित गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीसीआरआइ) में अब तक 2000 से अधिक किशोरियों को राहत दर पर एचपीवी वैक्सीन दी जा चुकी है।जीसीआरआइ निदेशक डॉ. शशांक पंड्या का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका वैक्सीन और समय पर जांच है। महिलाएं नियमित रूप से स्क्रीनिंग कराएं तो शुरुआती अवस्था में रोग पकड़ा जा सकता है, जीवन बचाया जा सकता है।