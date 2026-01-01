Gujarat: 25 जिलों में कुष्ठ प्रचलन दर प्रति 10,000 में 1 से भी कम

वर्ष-वार आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2023-24 में 4,323 रोगी चिन्हित किए गए, जिनमें 238 बाल रोगी थे। वर्ष 2024-25 में 4,033 नए रोगी सामने आए, जिनमें 171 बच्चे शामिल थे, जबकि वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक नए 3,288 कुष्ठ रोगी चिन्हित किए गए हैं , जिनमें 126 बाल रोगी हैं।कुष्ठ रोग के समय पर निदान और प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लेप्रसी केस डिटेक्शन कैंपेन को मिशन मोड में शुरू किया है। वर्ष 2023-24 से दिसंबर 2025 तक इस अभियान के तहत 3,900 से ज्यादा कुष्ठ के छिपे मामलों की पहचान की गई। रोगियों को प्रारंभिक अवस्था में ही उपचार से जोड़ा, जिससे विकृति और अपंगता की आशंका में कमी आई है।