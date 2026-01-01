नई पहल : अब एलएनजी से भी चलेगी डेमू ट्रेन, विशेष इंजन हुआ तैयार

अहमदाबाद. देश में अब डीजल ही नहीं बल्कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) से भी डीजल इलेक्टि्रक मल्टीपल यूनिट (डेमू) ट्रेन चलेगी।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद स्थित इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो (आइसीडी), साबरमती ने इसे संभव बनाया है। साबरमती आइसीडी में ड्यूल फ्यूल डेमू का विशेष इंजन तैयार किया गया है। इतना नहीं साबरमती से पाटण, साबरमती से महेसाणा और साबरमती से आबूरोड के रूट पर इस एलएनजी आधारित विशेष इंजन का सफल ट्रायल भी कर लिया गया है।

अहमदाबाद मण्डल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने शुक्रवार को इस विशेष इंजन का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि यह भारतीय रेलवे की पहली एलएनजी-डीजल आधारित ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन है। इसका 2 हजार किलोमीटर का सफल ट्रायल भी हो चुका है।