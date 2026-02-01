2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

पंचमहाल जिले के कुछ हिस्सों में मावठ, फसलों में नुकसान की आशंका

Godhra: पंचमहाल जिले के कुछ हिस्सों में सोमवार को मावठ के रूप में बारिश हुई। जिले की शहेरा तहसील के ग्रामीण इलाकों में पिछले दो दिनों से लगातार बादल छाए रहने के बीच अचानक मावठ (बेमौसम बारिश) से किसानों में चिंता का माहौल है। जिले में हुई इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी फसलों [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Feb 02, 2026

Gujarat, Rain

Godhra: पंचमहाल जिले के कुछ हिस्सों में सोमवार को मावठ के रूप में बारिश हुई। जिले की शहेरा तहसील के ग्रामीण इलाकों में पिछले दो दिनों से लगातार बादल छाए रहने के बीच अचानक मावठ (बेमौसम बारिश) से किसानों में चिंता का माहौल है। जिले में हुई इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। खासकर गेहूं की फसल इस समय पकने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि बारिश से गेहूं के दाने काले पड़ सकते हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होंगे।कुछ स्थानों पर खेतों में पानी भर जाने से खड़ी फसलों के गिरने की भी खबरें मिली हैं। किसानों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बादल छाए रहने के कारण वे पहले से ही चिंतित थे और अब मावठ होने से उनकी चिंता और बढ़ गई है। यदि आने वाले दिनों में फिर से बारिश होती है तो नुकसान और बढ़ने की आशंका है।

राज्य में सक्रिय ट्रफ सिस्टम के कारण पिछले कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

02 Feb 2026 10:08 pm

Published on:

02 Feb 2026 10:07 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पंचमहाल जिले के कुछ हिस्सों में मावठ, फसलों में नुकसान की आशंका
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में अग्रणी अहमदाबाद, 9 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मॉनीटरिंग

अहमदाबाद

जटिल सर्जरी कर बच्चे के पेट से निकाला प्लास्टिक का खिलौना

Ahmedabad news
अहमदाबाद

एक माह में एक लाख लोगों ने लिया ब्याज माफी योजना का लाभ, मनपा को 128 करोड़ की आय

AMC news
अहमदाबाद

शाला सुरक्षा सप्ताह: विद्यार्थियों को सिखाए आपदा प्रबंधन के गुर

AMC School, Ahmedabad
अहमदाबाद

  दुर्घटना में ब्रेनडेड युवक के आंखें, त्वचा का दान

Civil hospital organ donation
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.