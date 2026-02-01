पंचमहाल जिले के कुछ हिस्सों में मावठ, फसलों में नुकसान की आशंका

Godhra: पंचमहाल जिले के कुछ हिस्सों में सोमवार को मावठ के रूप में बारिश हुई। जिले की शहेरा तहसील के ग्रामीण इलाकों में पिछले दो दिनों से लगातार बादल छाए रहने के बीच अचानक मावठ (बेमौसम बारिश) से किसानों में चिंता का माहौल है। जिले में हुई इस बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। खासकर गेहूं की फसल इस समय पकने की कगार पर है। किसानों का कहना है कि बारिश से गेहूं के दाने काले पड़ सकते हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होंगे।कुछ स्थानों पर खेतों में पानी भर जाने से खड़ी फसलों के गिरने की भी खबरें मिली हैं। किसानों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बादल छाए रहने के कारण वे पहले से ही चिंतित थे और अब मावठ होने से उनकी चिंता और बढ़ गई है। यदि आने वाले दिनों में फिर से बारिश होती है तो नुकसान और बढ़ने की आशंका है।