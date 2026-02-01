अनमोल तोहफा: हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में शुरू हुआ पहला रेडियो संग्रहालय

संग्रहालय में लोहे की बॉडी वाले बड़े आकार के वॉल्व ट्यूब रेडियो से लेकर छोटे ट्रांजिस्टर तक रेडियो के विकास, तकनीक की यात्रा से यह म्यूज़ियम रूबरू कराएगा। हर रेडियो का इतिहास, उसे बनाने वाली कंपनी, निर्माण वर्ष की जानकारी अंकित है। यहां 1946 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में बना विन्टेज रेडियो, 1948 में ग्रेट ब्रिटेन में निर्मित मार्कोनी कंपनी का रेडियो, 1949 में नीदरलैंड में बना फिलिप्स कंपनी का रेडियो, 1950 में भारत में मर्फी कंपनी की ओर से बना रेडियो देखने को मिलेगा। ग्रामोफोन, स्पूल, रेडियो तीनों सुविधा वाला दुर्लभ रेडियो भी यहां देखने को मिलेगा, जो जर्मनी में 1963-64 में ग्रुंडिंग कंपनी की ओर से बनाया गया है।