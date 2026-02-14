अहमदाबाद के असारवा से उदयपुर सिटी के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

अहमदाबाद. अहमदाबाद के असारवा से उदयपुर सिटी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू होगी। उदयपुर सिटी-असारवा वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 09663) का शुभारंभ 16 फरवरी को होगा। यह ट्रेन उदयपुर सिटी से दोपहर 12.25 बजे प्रस्थान करेगी तथा शाम 6.15 बजे असारवा पहुंचेगी।

असारवा-उदयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 26964) 18 फरवरी से रोजाना (मंगलवार को छोडकर) असारवा से शाम 5.45 बजे प्रस्थान करेगी तथा रात 10 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। इसी तरह, उदयपुर सिटी-असारवा वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 26963) 18 फरवरी से रोजाना (मंगलवार को छोडकर) उदयपुर सिटी से सुबह 6.10 बजे प्रस्थान करेगी तथा सुबह 10.25 बजे असारवा पहुंचेगी।