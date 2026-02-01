अनूठी पहल: भजन क्लबिंग कार्यक्रम में अध्यात्म के रंग में रंगे जेनजी

कार्यक्रम के संयोजक प्रो.इंद्रजीत त्रिवेदी ने बताया कि कॉलेज के म्यूजिक क्लब के युवा विद्यार्थियों ने इसका आयोजन किया। यह संभवतह गुजरात का जेन-जी का भजन क्लबिंग का पहला कार्यक्रम था। जेन-जी के इस भजन क्लबिंग कार्यक्रम का नेतृत्व तबला वादक निहार जागटिया ने किया। अनुष्का झा, रुद्र शाह ने की बोर्ड पर, आकाश ने बांसुरी पर साथ दिया तो शिवांश परमार ने बांसुरी के साथ गीत भी गाए। अंकिता बेरा, रिधम रैना, रागिनी देसाई, मल्हार सागरा, प्रेम पटेल, आरती खासी, जसवीर सिंह ढिल्लों एवं दर्शिन पंचाल ने एक के बाद एक अनूठे भजनों की प्रस्तुति से माहौल को संगीत और भक्तिमय बना दिया। पारंपरिक भक्ति के साथ आधुनिक संगीत के संगम का नजारा दिखाई दिया।