वेजलपुर में पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी चाय की किटली पर फायरिंग, एक जख्मी

इलाके के एसीपी ए.बी.वाळंद ने संवाददाताओं को बताया कि कुछ समय पहले किटली संचालक मुद्दसर पठान और उसके पास किटली चलाने वाले फैजान दीवान के साथ अरबाज की चाय की किटली पर नहीं बैठने की बात को लेकर कहासुनी व झगड़ा हुआ था। इसके चलते अरबाज ने उसके दो अन्य मित्रों के साथ किटली पर पहुंचकर फैजान कहां है, आज उसे जान से मार देना है। ऐसा कहते हुए अरबाज ने उसके पास से पिस्तौल जैसा दिखने वाला हथियार निकाला। उसके दो मित्रों के हाथ में चाकू थे। अरबाज ने किटली पर मौजूद मुद्दसर को जान से मारने के इरादे से उस पर दो राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली मुद्दसर के पैर के पंजे में लगी, जबकि दूसरी गोली चाय की किटली पर लगी। इस दौरान आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे तीनों ही आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर वेजलपुर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगालना शुरू किया है ताकि आरोपियों का सुराग लग सके।