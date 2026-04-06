6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

कोविड के नए सिकाडा बीए.3.2 वैरिएंट पर स्वास्थ्य विभाग की नजर

दुनिया के कई देशों में कोविड का नया वैरिएंट सिकाडा बीए.3.2 पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है।राज्य स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. नीलम पटेल ने बताया कि फिलहाल इस वैरिएंट को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन सरकार पूरी तरह नजर बनाए [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Apr 05, 2026

Ahmedabad news

फाइल फोटो।

दुनिया के कई देशों में कोविड का नया वैरिएंट सिकाडा बीए.3.2 पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है।राज्य स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. नीलम पटेल ने बताया कि फिलहाल इस वैरिएंट को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन सरकार पूरी तरह नजर बनाए हुए है।

उनके अनुसार शंकास्पद मरीजों की कोरोना जांच नियमित रूप से की जा रही है और अब तक इस वैरिएंट का कोई मरीज गुजरात में सामने नहीं आया है। सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और मरीजों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जैसे ही केंद्र या विशेषज्ञ समिति की ओर से गाइडलाइन जारी होगी, उसी आधार पर राज्य में और कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया जा रहा है और संक्रमण की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।चिंता की बात नहीं, सतर्कता बरतें

डॉ. पटेल ने कहा कि इस वैरिएंट को लेकर किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है लेकिन सतर्कता बरतना भी जरूरी है। सलाह के तौर पर उन्होंने कहा कि लोग कोविड नियमों का पालन करें और किसी भी लक्षण पर तुरंत जांच करवाएं।

कोरोना के अन्य वैरिएंट जैसे ही लक्षण

अहमदाबाद के सीनियर फिजिशियन डॉ. प्रवीण गर्ग ने बताया कि कोविड के नए वैरिएंट सिकाडा बीए .3.2 के लक्षण अन्य ओमिक्रॉन उपवैरिएंट जैसे ही हैं और अब तक इसकी गंभीरता अधिक नहीं पाई गई है। यह वैरिएंट तेजी से फैल सकता है और प्रतिरक्षा को कुछ हद तक चकमा दे सकता है, लेकिन इससे मरीज के गंभीर स्थिति में जाने की संभावना कम है। डॉ. गर्ग के अनुसार नए वैरिएंट के लक्षणों में गले में खराश, नाक बंद या जुकाम, बुखार या अचानक ठंड लगना, थकान और सिरदर्द, शरीर में दर्द, स्वाद या गंध का कम होना और कुछ मामलों में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

संघ लोक सेवा आयोग

#AhmedabadNews

Updated on:

05 Apr 2026 10:29 pm

Published on:

05 Apr 2026 10:28 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / कोविड के नए सिकाडा बीए.3.2 वैरिएंट पर स्वास्थ्य विभाग की नजर

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: डिग्री एवं डिप्लोमा फार्मेसी में 6 अप्रेल से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण

ACPC
अहमदाबाद

Ahmedabad: वाणिज्यिक-आवासीय इमारतों में व्यवस्थित तरीके से करानी होगी वाहनों की पार्किंग

Ahmedabad Building
अहमदाबाद

श्रीमद् राजचंद्र के ज्ञान और संदेश का अनुसरण करने से व्यक्ति का जीवन होता है परिवर्तित : सीएम

अहमदाबाद

महीसागर नदी में चार युवक डूबे, एक की मौत, दो को बचाया, एक की तलाश

अहमदाबाद

निकाय चुनावः कांग्रेस ने 243 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी

Ahmedamedabad Congress
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.