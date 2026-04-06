कोविड के नए सिकाडा बीए.3.2 वैरिएंट पर स्वास्थ्य विभाग की नजर

अहमदाबाद के सीनियर फिजिशियन डॉ. प्रवीण गर्ग ने बताया कि कोविड के नए वैरिएंट सिकाडा बीए .3.2 के लक्षण अन्य ओमिक्रॉन उपवैरिएंट जैसे ही हैं और अब तक इसकी गंभीरता अधिक नहीं पाई गई है। यह वैरिएंट तेजी से फैल सकता है और प्रतिरक्षा को कुछ हद तक चकमा दे सकता है, लेकिन इससे मरीज के गंभीर स्थिति में जाने की संभावना कम है। डॉ. गर्ग के अनुसार नए वैरिएंट के लक्षणों में गले में खराश, नाक बंद या जुकाम, बुखार या अचानक ठंड लगना, थकान और सिरदर्द, शरीर में दर्द, स्वाद या गंध का कम होना और कुछ मामलों में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है।