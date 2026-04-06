निकाय चुनावः कांग्रेस ने 243 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी

अहमदाबाद महानगर पालिका के लिए टिकट वितरण में पहले से ही चर्चा थी उसके अनुरूप कांग्रेस ने कई पार्षदों का टिकट रिपीट किया है। इसमें प्रमुख हैं चांदखेड़ा वार्ड से इकलौती पार्षद रहीं राजश्री केसरी , जिन्हें पार्टी ने फिर मौका दिया है। इसी तरह दरियापुर से पार्षद नीरव बक्षी को और दाणीलीमडा से पार्षद व मनपा में नेता प्रतिपक्ष रहे शहजाद खान पठान शामिल हैं। उन्हें फिर से टिकट देने की घोषणा की गई है। अमराईवाड़ी से जगदीश राठौड़ को भी फिर टिकट दिया है। इन नामों को लेकर पहले से ही स्थानीय स्तर पर चर्चा थी। अब पार्टी ने उस पर मुहर लगा दी है।