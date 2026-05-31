मौसम का बदला मिजाज, गुजरात की 29 तहसीलों में बारिश, कई जगहों पर चली आंधी

Ahmedabad गुजरात भर में शनिवार से बदले मौसम के मिजाज का असर दूसरे दिन रविवार को भी देखने को मिला। सुबह से ही बादलों की आवाजाही रही और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) के अनुसार रविवार सुबह छह बजे पूरे हुए 24 घंटे में राज्य की 29 तहसीलों में वर्षा हुई। इनमें सबसे अधिक बारिश महीसागर जिले की वीरपुर तहसील (29 मिमी) और अरवल्ली जिले की मोडासा तहसील (28 मिमी) में दर्ज की गई। इसके अलावा पंचमहाल की शहेरा, अरवल्ली की भिलोड़ा और साबरकांठा जिले की वडाली तहसील में भी अच्छी बारिश हुई। कई जगहों पर पानी भरने की भी खबर है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चली जिससे आम की फसल प्रभावित हुई है।