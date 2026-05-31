वटवा में घर से बंधी अवस्था में मिले शव की गुत्थी सुलझी, तीन गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया कि इमरान सिंघा सतेज होम्स के मकान में उसके अन्य चार साथियों के साथ किराए पर रहता था। इसके लिए किराया करार किया था, जिसके आधार पर साथी लोगों की तलाश शुरू की गई, क्योंकि ये सभी घटना के बाद से फरार थे। जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन रवि कुमार और नाबालिग किशोर ने खाना बनाया था। खाने में कीट निकलने पर इमरान ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपशब्द कहे थे, जिसके चलते इमरान और रवि व किशोर व अन्य साथी विरेन्द्र सिंह, चंद्रमोहन के बीच कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने इमरान के सिर में ताले से वार कर दिया। इससे वह बेहोश हो गया। वह उठेगा तो उनके साथ मारपीट करेगा, यह सोचकर इन लोगों ने इमरान के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और नायलोन की डोरी से उसके हाथ पैर बांध दिए, फिर बाहर से मकान ताला बंद करके सभी फरार हो गए। ऐसे में इमरान की मौत हो गई।