गुजरात में गर्मी का सितम बरकरार, अहमदाबाद सबसे गर्म शहर

दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम रही और लोग गर्मी व उमस से परेशान नजर आए। खासकर दोपहिया वाहन चालकों, मजदूरों और बाहर काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा।मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र में ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा राजस्थान, सौराष्ट्र-कच्छ होते हुए अरब सागर तक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इसी सिस्टम के प्रभाव से आगामी दिनों में गुजरात के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अगले दिनों दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है।