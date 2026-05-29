गुजरात नगर निकाय: 7 मनपा में महापौर और पदाधिकारियों का चयन, विकास कार्यों पर फोकस

Gujarat Municipal Corporations: गुजरात की सात नगर निगमों में गुरुवार को महापौर सहित प्रमुख पदाधिकारियों का चयन किया गया। वडोदरा, राजकोट, भावनगर, करमसद-आणंद, सुरेंद्रनगर, वापी और सूरत मनपा में नई टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई। 28 अप्रेल को निकाय चुनाव परिणाम घोषित होने के करीब एक महीने बाद इन पदों पर नियुक्तियां की गईं। इससे पहले मंगलवार को अहमदाबाद, जामनगर, पोरबंदर, गांधीधाम, नडियाद, मोरबी, मेहसाणा और नवसारी सहित आठ नगर निगमों में महापौर और अन्य पदाधिकारी चुने गए थे। नई नियुक्तियों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। कई शहरों में मिठाई वितरण और आतिशबाजी भी की गई। नई टीमों ने विकास कार्यों को तेज करने और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने का भरोसा दिया।