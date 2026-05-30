30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

राजकोट : सांढिया फोरलेन ब्रिज के निर्माण में दिखीं खामियां, पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण

राजकोट. जामनगर रोड से शहर के प्रवेश द्वार के रूप में पहचाने सांढिया फोरलेन ब्रिज के निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों को निर्माण में खामियां दिखीं। दशकों पुराने ब्रिज को तोड़कर उसकी जगह 74 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए फोरलेन ब्रिज का अधिकांश काम पूरा हो चुका है।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

May 30, 2026

Flaws Detected in Construction of Sandhiya Four-Lane Bridge; Office Bearers Conduct Inspection

सांढिया फोरलेन ब्रिज का निरीक्षण करते महापौर नेहल शुक्ल व पदा​धिकारी।

एजेंसी को दिया जाएगा नोटिस, अगले सप्ताह लोकार्पण : महापौर शुक्ल

राजकोट. जामनगर रोड से शहर के प्रवेश द्वार के रूप में पहचाने सांढिया फोरलेन ब्रिज के निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों को निर्माण में खामियां दिखीं।
दशकों पुराने ब्रिज को तोड़कर उसकी जगह 74 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए फोरलेन ब्रिज का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। महापौर नेहल शुक्ल सहित अन्य पदाधिकारियों ने ब्रिज के एक छोर से दूसरे छोर तक किए गए कार्यों का शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान वर्षा जल निकासी व्यवस्था से लेकर फिनिशिंग तक कुछ खामियां सामने आईं।
निरीक्षण के बाद महापौर शुक्ल ने बताया कि इन खामियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी कार्यों को छोड़कर अब कोई बड़ा काम बाकी नहीं है और अगले सप्ताह निश्चित रूप से ब्रिज का लोकार्पण कर दिया जाएगा। हालांकि लोकार्पण की तारीख एक-दो दिन बाद तय की जाएगी। सांढिया ब्रिज पर तिरंगा लाइटिंग सहित अन्य परीक्षण प्रशासन द्वारा पूरे किए गए हैं।

कार शेयरिंग कर पहुंचे

अधिकारी और पदाधिकारी कार-शेयरिंग के माध्यम से पुल तक पहुंचे। महापौर के साथ उप महापौर दक्षा वसाणी, स्थायी समिति के चेयरमैन परेश पीपलिया, शासक पक्ष के नेता हिरेन खीमाणिया, सचेतक संजयसिंह राणा, पूर्व महापौर नयना पेढ़डिया, उपायुक्त हर्षद पटेल, सिटी इंजीनियर अतुल रावल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

वर्षा जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

अगले महीने से मानसून आने की संभावना को देखते हुए मेयर ने वर्षा जल निकासी की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और इसे तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से खामियों पर सवाल भी किए और लंबित कार्यों को तुरंत पूरा करने को कहा।

किसी भी बिल के भुगतान से पहले ली जाए अनुमति

तकनीकी स्पष्टीकरण देने वाले अधिकारियों को महापौर ने पहले काम पूरा करने और बाद में कार्यालय में आकर विस्तृत जानकारी देने की नसीहत भी दी। दोपहर में हुई बैठक में भी इस कार्य को प्राथमिकता देने की याद दिलाई गई। ब्रिज निर्माण में हुई देरी या खामियों को देखते हुए महापौर ने निर्देश दिया है कि किसी भी बिल के भुगतान से पहले उनकी अनुमति ली जाए।
जामनगर रोड बंद होने के कारण 150 फीट रोड, रैया रोड और कालावड़ रोड पर ट्रैफिक का दबाव है। ब्रिज के लोकार्पण के बाद इन मार्गों पर ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक कम होगी और वाहन चालकों को राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 May 2026 09:47 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / राजकोट : सांढिया फोरलेन ब्रिज के निर्माण में दिखीं खामियां, पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

मुंबई-अहमदाबाद के बीच 2 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

2 Superfast Special Trains Between Mumbai and Ahmedabad
अहमदाबाद

गुजरात में गर्मी का सितम बरकरार, अहमदाबाद सबसे गर्म शहर

Heat wave
अहमदाबाद

आइआइटी गांधीनगर का अध्ययन- हर्बल सिगरेट भी तंबाकू की सिगरेट जितनी ही हानिकारक

Herbal Cigrate
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में ऑटो रिक्शा में सफर करना हुआ महंगा, चालकों ने खुद बढ़ाया किराया

Auto file photo
अहमदाबाद

गुजरात नगर निकाय: 7 मनपा में महापौर और पदाधिकारियों का चयन, विकास कार्यों पर फोकस

Mayor and office bearers selected in Gujarat Municipal Bodies
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.