राजकोट : सांढिया फोरलेन ब्रिज के निर्माण में दिखीं खामियां, पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण

राजकोट. जामनगर रोड से शहर के प्रवेश द्वार के रूप में पहचाने सांढिया फोरलेन ब्रिज के निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों को निर्माण में खामियां दिखीं।

दशकों पुराने ब्रिज को तोड़कर उसकी जगह 74 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए फोरलेन ब्रिज का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। महापौर नेहल शुक्ल सहित अन्य पदाधिकारियों ने ब्रिज के एक छोर से दूसरे छोर तक किए गए कार्यों का शनिवार को निरीक्षण किया। इस दौरान वर्षा जल निकासी व्यवस्था से लेकर फिनिशिंग तक कुछ खामियां सामने आईं।

निरीक्षण के बाद महापौर शुक्ल ने बताया कि इन खामियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी कार्यों को छोड़कर अब कोई बड़ा काम बाकी नहीं है और अगले सप्ताह निश्चित रूप से ब्रिज का लोकार्पण कर दिया जाएगा। हालांकि लोकार्पण की तारीख एक-दो दिन बाद तय की जाएगी। सांढिया ब्रिज पर तिरंगा लाइटिंग सहित अन्य परीक्षण प्रशासन द्वारा पूरे किए गए हैं।