Gujarat: डिग्री एवं डिप्लोमा फार्मेसी में 6 अप्रेल से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण

एसीपीसी के तहत सरकारी एवं अनुदानित संस्थानों की 95% सीटों तथा निजी कॉलेजों की 50% सीटों पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को गुजरात बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (विज्ञान प्रवाह) पास होना जरूरी है। इसके साथ गुजकैट 2026 में उपस्थित होना अनिवार्य है। वहीं, 5% सीटों के लिए देशभर के उम्मीदवार नीट यूजी-2026 या जेईई मेन्स 2026 के आधार परप्रवेश के लिए पंजीकरण करा सकते हैँ। 12वीं विज्ञान संकाय के थियरी के 50% और गुजकैट के 50% के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। जबकि 5% सीटों के लिए मेरिट नीट यूजी या जेईई मेन्स 2026 की ऑल इंडिया रैंक के आधार पर बनेगी।