Ahmedabad: 20 युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर ठगने वाले फर्जी पीएसआइ को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा

क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपी ने बीते छह महीनों में 20 से ज्यादा युवतियों से इस प्रकार से संपर्क करके उन्हें प्रेमजाल में फंसाया। विवाह करने का झांसा देकर उन्हें इमोशनल करके पैसे ऐंठ लिए। यह तलाकशुदा महिलाओं को भी निशाना बनाता था। आरोपी शादी डॉटकॉम, जीवनसाथी, बम्बल, हिंग, पीआरयूई, क्लेरिटी टॉकफोवर जैसी ऑनलाइन डेटिंग व मेट्रीमोनियल एप्लीकेशन के जरिए युवतियों, महिलाओं से संपर्क करता था। इसने केनवा एप, स्टेम्पर मेकर एवं सिग्नेचर मेकर का उपयोग कर भारत सरकार एवं क्राइम ब्रांच साइबर सिक्युरिटी के नाम का पीएसआइ का डुप्लीकेट आइकार्ड बनाया। स्टोर से गुजरात पुलिस का लोगो, बेल्ट, बेज, टोपी, मोनोग्राम व अन्य सामान खरीदा। युवतियों का विश्वास जीतने के लिए इन सामान को साथ रखता था। एआइ तकनीक से यूनिफॉर्म में फोटोग्राम बनाकर सोशल मीडिया व डेटिंग एप में प्रोफाइल में अपलोड करता था।