Ahmedabad: वाणिज्यिक-आवासीय इमारतों में व्यवस्थित तरीके से करानी होगी वाहनों की पार्किंग

अहमदाबाद महानगर पालिका ने इस संबंध में रविवार को आधिकारिक आदेश जारी किए। सार्वजनिक नोटिस भी जारी की है। जिसमें बताया है कि मनपा क्षेत्र में कई वाणिज्यिक एवं आवासीय इमारतों में वाहनों की व्यवस्थित तरीके से पार्किंग नहीं कराई जा रही है, जिससे वाहन रास्तों पर पार्क हो रहे हैं। इसके चलते रास्ते से गुजरने वाले लोगों को परेशानी होती है। ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। इसे हल करने के लिए हर वाणिज्यिक एवं आवासीय इमारतों को इमारत में प्रवेश करने वाले हर वाहन चालक व्यवस्थित तरीके से वाहन को पार्क करे यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। यह व्यक्ति यह भी सुनिश्चित करेगा कि इमारत के बाहर सामने रोड पर वाहनों की गैर अधिकृत पार्किंग ना हो।