थलतेज मेट्रो ब्रिज के पास बेकाबू कार चालक ने हेड कांस्टेबल को मारी टक्कर, जख्मी

थलतेज मेट्रो स्टेशन पर एनएसजी की गुरुवार रात 10.30 बजे से ही मॉकड्रिल चल रही थी। ऐसे में वहां पर सोलंकी व अन्य पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी। सरदार सिंह भी वहां तैनात थे। मॉकड्रिल के चलते थलतेज मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने वाले मार्ग को वाहनों के लिए बंद रखा गया था। ट्रैफिक डायवर्ट किया था। इस काम में पुलिस कर्मचारी जुटे थे। ऐसे में शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे थलतेज गाम से एक कार तेज गति से आई। पुलिस कर्मी ने रोकने का इशारा किया। सरदार सिंह ने भी रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने कार नहीं रोकी। सरदार सिंह को टक्कर मार दी, जिससे वह उछलकर कार के बोनट और कांच पर गिरे, फिर भी उसने कार नहीं रोकी और कार दौड़ाता रहा, जिससे वह नीचे गिर गए। सरदार सिंह के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। मौके से फरार आरोपी को अन्य पुलिस कर्मचारियों ने पीछा करके पकड़ लिया। इसके विरुद्ध हत्या की कोशिश व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।