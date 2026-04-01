 भाजपा के पूर्व विधायक केसरीसिंह सोलंकी ने थामा कांग्रेस का दामन

Ahmedabad: स्थानीय निकाय चुनावों से पहले गुजरात की राजनीति में दलबदल का दौर तेज हो गया है। खेड़ा जिले की मातर विधानसभा सीट से भाजपा के पूर्व विधायक केसरीसिंह सोलंकी ने मंगलवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने शहर के पालडी स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उनके समर्थकों की भी अच्छी-खासी मौजूदगी रही।सोलंकी का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वे 2014 के उपचुनाव में पहली बार भाजपा के टिकट पर मातर से विधायक बने और 2017 में दोबारा जीत दर्ज की। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का रुख किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर भाजपा में लौट आए।