समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को मुख्यधारा में लाना ही सच्ची राष्ट्रसेवा: राष्ट्रपति मुर्मु

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ही विकास की सच्ची कुंजी है। विशेषकर वंचित और पिछड़े वर्गों के लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित हों, यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नैतिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया।राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समाज का निर्माण समरस गांवों के बिना संभव नहीं है। गांवों में आज भी जाति-भेद से ऊपर उठकर जो परस्पर प्रेम और सौहार्द दिखाई देता है, वही सच्ची भारतीयता है। जब गांव आत्मनिर्भर और सुविधायुक्त बनेंगे, तभी भारत सही अर्थों में विकसित बनेगा।