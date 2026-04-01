युवा शक्ति ही देश के सुरक्षित भविष्य का आधार: मुर्मु

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने युवाओं से देशभक्ति के संकल्प के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन में जुड़ने का आह्वान किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने छात्रों को राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा को केवल व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार मानते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा कि आज का दिन केवल डिग्री प्राप्त करने का नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और न्याय प्रणाली के संरक्षक बनने का संकल्प लेने का है। आरआरयू के कुलपति डॉ. बिमल पटेल ने संस्थान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसबनाने का संकल्प दोहराया।