जमीन हड़पने के षडयंत्र का फरार आरोपी नाथद्वारा से पकड़ा

Ahmedabad: लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) ने शहर के पास गोधावी गांव की जमीन पर फर्जी उत्तराधिकारी कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपी आरोपी दशरथ पटेल (67) को राजस्थान के नाथद्वारा से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पहले ही एक आरोपी रमण पटेल को पकड़ा जा चुका है, जबकि अन्य आरोपी अब भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है।पुलिस के अनुसार गोधावी गांव के रामजी मंदिर के पुजारी और शिकायतकर्ता के दादा की जमीन पर उत्तराधिकारी दर्ज नहीं कराई गई थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने षडयंत्र रचकर एक फर्जी वारसदार खड़ा किया और उसे असली वारसदार के रूप में पेश कर कीमती जमीन अपने नाम करवा ली। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में 25 नवंबर 2022 को बोपल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर एलसीबी टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी रही।