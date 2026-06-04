प्रभास पाटण : राम मंदिर में मुंबई के युवक का खोया हुआ महंगा नया आइफोन लौटाया

जानकारी के अनुसार, मुंबई का एक युवक हाल ही दोपहर के समय राम मंदिर परिसर में दर्शन कर रहा था। इसी दौरान उसका महंगा नया आइफोन कहीं गिर गया। अपना कीमती आइफोन खोने से युवक अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो गया। इसी बीच, श्री सोमनाथ ट्रस्ट के सिविल विभाग में कार्यरत एक सेवक को पार्किंग विभाग से आइफोन मिला। सेवक ने तुरंत ट्रस्ट के अधिकारियों से संपर्क किया और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के माध्यम से आइफोन के वास्तविक मालिक का पता लगाकर पूरी पुष्टि के बाद उसे सौंप दिया।