पिता को खोना कोई छोटी बात नहीं होती, वे धूप से बचाने वाले वृक्ष की तरह होते हैं : ऋषभ रूपाणी

जवाब : सबसे पहले मैं सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिता को खोना कोई छोटी बात नहीं होती। पिता एक ऐसे वृक्ष की तरह होते हैं, जो हमें धूप से बचाते हैं। जब वह वृक्ष नहीं रहता तो व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन हमने महसूस किया कि पिताजी के विचार, आदर्श और संस्कार आज भी बादलों की तरह हमें जीवन की कठिन धूप से बचा रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं।