Gujarat : राज्य में मानसून के बीच डेढ़ माह में 4655 स्वास्थ्य शिविरों में 1.20 लाख लोगों की जांच

वहीं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 6.91 लाख से अधिक पानी के नमूनों का क्लोरीनेशन परीक्षण किया गया। इसके साथ ही लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए 84.38 लाख से अधिक क्लोरीन की गोलियां तथा 8.67 लाख से अधिक ओआरएस पैकेट वितरित किए गए हैं।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस अभियान को सफल बनाने के लिए 17 हजार से अधिक मेडिकल और पैरामेडिकल टीमें राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार कार्यरत हैं। ये टीमें मेडिकल शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, आवश्यक उपचार, दवाओं का वितरण, रोगों की निगरानी और जनजागरूकता का कार्य कर रही हैं।