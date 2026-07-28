Gujarat: जम्मू-कश्मीर से विस्थापित 61 विद्यार्थियों ने बीई, बीफार्म, बीआर्क में लिया प्रवेश

एसीपीसी के तहत इस साल राज्य में एमफार्म की कुल स्वीकृत 3396 सीटों में से प्रबंधन और एनआरआइ कोटे की सीटों को छोड़कर 77 कॉलेजों की 2086 सीटों पर एसीपीसी को प्रवेश देना है। इन सीटों पर प्रवेश के लिए 3149 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसमें ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (जीपेट) योग्यता वाले 348 विद्यार्थी शामिल हैं। अन्य 2801 आवेदकों की जीटीयू की ओर से पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ली गई। इन दोनों प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर 2849 विद्यार्थियों की मेरिट जारी की है। पहले चरण में मंगलवार को एक सरकारी कॉलेज की सभी 44 सीटों, 76 निजी कॉलेजों की 2042 सीटों में से 1773 सीटों पर प्रवेश आवंटित किए गए हैं। जिन विद्यार्थियों को प्रवेश आवंटित किया है। ऐसे विद्यार्थियों को एक अगस्त तक टोकन ट्यूशन फीस भरकर प्रवेश को कन्फर्म कराना होगा। जो विद्यार्थी दूसरे चरण में भी शामिल होना चाहते हैं, उन्हें कॉलेज में रिपोर्टिंग न करके, तीन से छह अगस्त के दौरान दूसरे चरण में शामिल होने के लिए ऑनलाइन मंजूरी देनी होगी और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा।