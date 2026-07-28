राजकोट के प्रद्युम्न पार्क जू में तीन और एशियाई शावकों का जन्म

राजकोट. शहर के प्रद्युम्न पार्क जू में तीन और एशियाई शावकों का जन्म हुआ है। इसके साथ ही जू में एशियाई शेरों की कुल संख्या बढ़कर 20 हो गई है।

जू में मौजूद एशियाई शेर धनंजय और शेरनी धरती की प्रजनन क्रिया से 107 दिनों की गर्भावस्था के बाद शेरनी धरती ने 22 जुलाई की रात को तीन शावकों को जन्म दिया। वर्तमान में मां और तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। जू के पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम सीसीटीवी के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है।

इससे पहले 11 जून को शेरनी धारा ने भी तीन शावकों को जन्म दिया था। वे सभी शावक भी स्वस्थ हैं। इस प्रकार मात्र डेढ़ महीने के भीतर प्रद्युम्न पार्क जू में कुल छह शावकों का जन्म हुआ है। 22 जुलाई को तीन शावकों के जन्म के बाद जू में एशियाई शेरों की संख्या 20 हो गई है। इनमें चार वयस्क नर, आठ वयस्क मादा, दो किशोर नर और छह शावक शामिल हैं।

वन्यजीव विनिमय योजना के तहत राजकोट जू ने देश के कई चिड़ियाघरों को शेर उपलब्ध कराए हैं और बदले में अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों के पशु-पक्षी प्राप्त किए हैं। इनमें मैसूर जू, हैदराबाद जू, छतबीर जू (पंजाब), लखनऊ जू, भिलाई जू (छत्तीसगढ़), कांकरिया जू (अहमदाबाद) और सक्करबाग जू (जूनागढ़) शामिल हैं।