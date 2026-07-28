राजकोट में एक ही परिवार के बुजुर्ग दंपती और पुत्र ने खाया जहर, मौत

राजकोट. शहर के साधु वासवाणी रोड स्थित अंजता पार्क में रहने वाले खख्खर परिवार के बुजुर्ग दंपती और उनके पुत्र ने सोमवार शाम को जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से सेवानिवृत्त कर्मचारी दिलीप खख्खर (72), पत्नी स्मिता (65) और पुत्र निशीत (32) ने सोमवार शाम अपने घर में जहर खा लिया। तीनों को तत्काल राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया। उपचार शुरू होते ही स्मिता की मौत हो गई। रात 8.45 बजे पति और रात 9.30 बजे पुत्र ने भी दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार, जहर खाने के बाद निशीत ने अपने एक मित्र को इस बारे में जानकारी दी। मित्र ने तत्काल परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित किया, जिसके बाद तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अस्पताल चौकी से सूचना मिलने पर यूनिवर्सिटी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सी.एन. दवे और उनकी टीम अस्पताल पहुंची। प्रारंभिक जांच के अनुसार, दिलीप 2013 में पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके दो पुत्र में से बड़े बेटे की वर्ष 2018 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद निशीत ही परिवार का एकमात्र सहारा था। निशीत गोल्ड लोन सहित वित्तीय कार्यों से जुड़ा था।