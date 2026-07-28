Ahmedabad: धोलेरा के पास भीषण हादसा, अचानक पलटी कार में लगी आग, महिला और पुत्र की जलने से मौत

धोलेरा थाने के पुलिस निरीक्षक सुभाष शर्मा ने बताया कि यह हादसा धोलेरा में एक्सप्रेस हाईवे के समीप चांदनी होटल कट के पास हुआ। मंगलवार शाम करीब चार बजे एक कार अचानक से डिवाइडर कट से टकराते हुए पलट गई और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार में पीछे वाली सीट पर बैठी महिला और उसका एक वर्षीय बच्चा बाहर नहीं निकल सके और उनकी मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई। जबकि कार चालक और ड्राइवर की सीट के पास वाली सीट पर बैठे उनके पिता किसी प्रकार से समय रहते बाहर निकल गए। हालांकि यह दोनों भी जल गए हैं।