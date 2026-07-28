अब गंभीर मरीजों को समय रहते बेहतर इलाज सिविल अस्पताल में अत्याधुनिक स्किल लैब शुरू

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने केंद्र सरकार के अनुदान से निर्मित तथा बी.जे. मेडिकल कॉलेज संचालित इस लैब का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकती। डॉक्टर बनने के लिए व्यावहारिक कौशल और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस लैब में मानव शरीर की संरचना वाले अत्याधुनिक प्लास्टिक सिमुलेटर पर लाइव प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे डॉक्टर और विद्यार्थी श्वासनली में सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाने, आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करने तथा गंभीर मरीजों के उपचार से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं का सुरक्षित वातावरण में अभ्यास कर सकेंगे।