28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

अब गंभीर मरीजों को समय रहते बेहतर इलाज सिविल अस्पताल में अत्याधुनिक स्किल लैब शुरू

इस लैब में डॉक्टरों, मेडिकल विद्यार्थियों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को मरीज जैसी वास्तविक परिस्थितियों में आधुनिक सिमुलेशन तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और अधिक प्रभावी बन सकेंगी तथा इसका सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Jul 28, 2026

Ahmedabad civil hospital

अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लैब शुरु करते समय मौजूद स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया व अन्य।

Ahmedabad: सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, सांस रुकने या अन्य गंभीर आपात स्थितियों में मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों का हर निर्णय और हर सेकंड बेहद अहम होता है। ऐसे मामलों में इलाज की गुणवत्ता और त्वरित निर्णय क्षमता को और बेहतर बनाने की दिशा में अहमदाबाद सिविल अस्पताल परिसर स्थित 1200 बेड अस्पताल में अत्याधुनिक नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट (एनईएलएस) स्किल लैब शुरू की गई है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने केंद्र सरकार के अनुदान से निर्मित तथा बी.जे. मेडिकल कॉलेज संचालित इस लैब का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकती। डॉक्टर बनने के लिए व्यावहारिक कौशल और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस लैब में मानव शरीर की संरचना वाले अत्याधुनिक प्लास्टिक सिमुलेटर पर लाइव प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे डॉक्टर और विद्यार्थी श्वासनली में सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाने, आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करने तथा गंभीर मरीजों के उपचार से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं का सुरक्षित वातावरण में अभ्यास कर सकेंगे।

बढ़ेगी उपचार क्षमता

उन्होंने कहा कि अनुभवी विशेषज्ञों की निगरानी में मिलने वाला यह प्रशिक्षण मरीजों की जान बचाने की क्षमता को और मजबूत करेगा। साथ ही भविष्य में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) में कमी लाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

देशभर में 120 स्किल लैब

राज्यमंत्री दर्शना वाघेला ने कहा कि भारत सरकार द्वारा देशभर में स्थापित की जा रही 120 स्किल लैब में से एक यह लैब गुजरात के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को आधुनिक आपातकालीन चिकित्सा, विशेषकर सीपीआर और अन्य जीवनरक्षक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे आपदा और आपात स्थितियों में अधिक से अधिक मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। इस अवसर पर इस अवसर पर शहरी विकास एवं शहरी आवास राज्यमंत्री दर्शनाबेन वाघेला, सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी, डीन डॉ. मीनाक्षीबेन, स्पाइन इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ. पियूष मित्तल, उप सचिव विपुल वसावा व अन्य चिकित्सक मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

28 Jul 2026 10:40 pm

Published on:

28 Jul 2026 10:40 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अब गंभीर मरीजों को समय रहते बेहतर इलाज सिविल अस्पताल में अत्याधुनिक स्किल लैब शुरू

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: दरियापुर में तीन मंजिला जर्जर मकान ढहा, मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत

Dariyapur Ahmedabad
अहमदाबाद

Gujarat : राज्य में मानसून के बीच डेढ़ माह में 4655 स्वास्थ्य शिविरों में 1.20 लाख लोगों की जांच

Ahmedabad news
अहमदाबाद

आणंद जिले के रास गांव की सीमा में स्थित एक हजार बीघा जमीन पर धान की फसल नष्ट

Paddy crop destroyed on 1,000 *bighas* of land in the Ras village area of ​​Anand district
अहमदाबाद

Gujarat: जम्मू-कश्मीर से विस्थापित 61 विद्यार्थियों ने बीई, बीफार्म, बीआर्क में लिया प्रवेश

ACPC
अहमदाबाद

युवती को संदेश भेजने पर दोस्त की हत्या, भाई सहित चार आरोपी गिरफ्तार

Friend murdered for sending messages to young woman; four accused, including her brother, arrested
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.