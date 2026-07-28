युवती को संदेश भेजने पर दोस्त की हत्या, भाई सहित चार आरोपी गिरफ्तार

हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी।
राजकोट. शहर में एक युवक की बहन को संदेश भेजने पर सोमवार देर शाम एक दोस्त की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान उमंग जापेलिया के रूप में हुई है जो रूखडियापरा का रहने वाला था। इस मामले में पुलिस ने रुखड़ियापरा फाटक के पास रहने वाली युवती के भाई नज़ीर उर्फ घेरी जुसब नगामणा, गुलाम हुसैन उर्फ आसिफ ककल, नरसंगपरा के सुजल रामावत तथा एक नाबालिग सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, उमंग को उसका मित्र नज़ीर सोमवार शाम चाय पीने के बहाने अपने साथ ले गया। नज़ीर और उसके साथी सुजल ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पहले उमंग को होटल में चाय पिलाई और फिर लोहे की पाइप से उस पर हमला कर दिया। करीब एक घंटे तक लगातार पाइप से हमला किया गया। गंभीर सिर और शरीर पर चोटें लगने के कारण वह बेहोश हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद यह मामला हत्या में बदल गया।
घटना के बाद प्रद्युमन नगर पुलिस ने मुख्य आरोपी नज़ीर, सुजल, आसिफ तथा इस वारदात में शामिल एक नाबालिग सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी क्राइम जगदीश बांगरवा व टीम ने आरोपियों से पूछताछ की। इस दौरान सामने आया कि नज़ीर की बहन को उमंग मोबाइल पर लगातार संदेश भेजता था। इसकी जानकारी मिलने पर नज़ीर ने पहले तीन बार उसे बुलाकर स्पष्ट रूप से ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि वह उसकी बहन से किसी भी प्रकार का संपर्क न रखे और न ही कोई संदेश भेजे। इसके बावजूद उमंग ने कथित रूप से संदेश भेजना जारी रखा। पुलिस के अनुसार, इसी बात से नाराज़ होकर नज़ीर ने सोमवार शाम उसे चाय पीने के बहाने बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।
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