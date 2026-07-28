Ahmedabad: दरियापुर में तीन मंजिला जर्जर मकान ढहा, मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत

अल्ताफ मंसूरी घायल अवस्था में मिले, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद 108 एंबुलेंस से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल भेजा गया। वहीं परवीनाबानू मृत अवस्था में मिली। हालांकि महिला को भी अस्पताल ले जाया गया। शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। संकरी गलियों के कारण बचाव दल को राहत कार्य में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने मलबा हटाकर यह सुनिश्चित किया कि उसके नीचे कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं है।