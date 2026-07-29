अब गूगल मैप बताएगा शहर में कहां मिलेगी पार्किंग, 160 स्थल हुए लिंक

Ahmedabad: शहर में पार्किंग की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने बड़ी डिजिटल पहल की है। अब शहर के करीब 160 सार्वजनिक पार्किंग स्थलों को गूगल मैप से जोड़ दिया गया है। इससे नागरिक अपने मोबाइल पर पार्किंग का सटीक स्थान देख सकेंगे और वहां तक पहुंचने का सबसे आसान व छोटा मार्ग भी प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल से पार्किंग की तलाश में सड़कों पर अनावश्यक चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होने के साथ-साथ समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।मनपा ने इस सुविधा को अपनी अमदापार्क ऐप के साथ भी एकीकृत किया है। इसमें पे एंड पार्क, पब्लिक पार्किंग प्लॉट, स्मार्ट पार्किंग, मल्टीलेवल कार पार्किंग और शहर के विभिन्न ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थलों को शामिल किया गया है।