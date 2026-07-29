गुजरात में 55 फीसदी से ज्यादा बारिश, देवभूमि द्वारका जिले में सिर्फ 4%

Ahmedabad: गुजरात में इस मानसून की आधी से ज्यादा बरसात हो चुकी है। राज्य में औसतन 55.22 प्रतिशत बारिश के बीच देवभूमि द्वारका जिले में सिर्फ 4 फीसदी पानी बरसा है। इस बार कुछ जगह पर बादलों ने सामान्य से अधिक बरसात कर दी है वहीं कुछ जिलों में स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) के आंकड़े बताते हैं कि राज्य की 14 तहसीलों में सामान्य से 100 प्रतिशत या उससे अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि देवभूमि द्वारका की द्वारका तहसील में मात्र 1.37 प्रतिशत और कल्याणपुर तहसील में 1.86 प्रतिशत बारिश दर्ज हुई है।