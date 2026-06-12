अहमदाबाद विमान हादसे की पहली बरसीः जब वार्ड में ‘विश्वास’ भी अविश्वसनीय लग रहा था. ..

डॉ. मित्तल : यह शायद पूरे हादसे का सबसे अविश्वसनीय क्षण था। शुरुआती जानकारी यही थी कि विमान में सवार कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा है। इसी बीच उपचार के लिए एक घायल युवक हमारे वार्ड में लाया गया, जहां अन्य जख्मी मरीजों का इलाज चल रहा था। उसने बताया कि वह उसी विमान का यात्री है। पहले तो हमें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपना टिकट और यात्रा संबंधी जानकारी दिखाई। इसके बाद मैंने तत्काल चिकित्सा अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। जब पुष्टि हुई कि उसका नाम ‘विश्वास’ है और वह विमान का एकमात्र जीवित यात्री है, तो वार्ड में मौजूद डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। उस समय सचमुच ऐसा लगा कि ‘विश्वास’ भी अविश्वसनीय है। विमान से केवल विश्वास की ही जिंदगी बची थी. अन्य सभी यात्रियों व क्रू मैंबर की हादसे में मौत हो गई थी।