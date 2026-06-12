Ahmedabad: आज भी बेटे की अस्थियों का नहीं किया विसर्जन, घर में जल रहा अखंड दिया

घटनास्थल से करीब एक से डेढ़ किलोमीटर दूर घोडा कैंप के सामने न्यू लक्ष्मीनगर में निवासी सीता पटणी अतुल्यम हॉस्टल परिसर के बाहर चाय की थड़ी (किटली) चलाती थीं। 12 जून 2025 की दोपहर को उनका छोटा बेटा आकाश उन्हें टिफिन देने पहुंचा था। टिफिन देकर वह थड़ी के सामने ही सड़क के उस पार कॉर्नर पर चारपाई पर सो गया। इसी दौरान विमान क्रैश होकर गिरा। आग का गोला बना विमान के पंख (विंग) का हिस्सा आकाश के ऊपर गिरा। इसे देख सीता बेटे को बचाने दौड़ीं, लेकिन आग की लपटें और धुएं का गुबार इतना था कि वे आगे ही नहीं बढ़ पाईं। रोते, चिल्लाते भागती सीता की मदद गुहार लगा रही थीं। चाहकर भी लोग आगे नहीं आ पा रहे थे। सीता खुद भी झुलस गई थीं, जिससे 108 की टीम ने उन्हें अस्पताल पहुंचाकर भर्ती करा दिया।