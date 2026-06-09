Ahmedabad: छत पर सो रही पत्नी की चाकू से वार कर हत्या, पति को पकड़ा

एफआइआर के तहत पप्पू पारगी की बेटी रसिता मुनिया (20), उसके पति मेहुल मुनिया के साथ उजाला चार रास्ते के पास स्थित एक एस्टेट की छत पर रविवार रात को सो रही थी। सोमवार तड़के करीब चार बजे मेहुल ने रसिता के सोते समय उसके गले पर तीक्ष्ण हथियार से वार कर दिया। रसिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर छत पर ही कुछ दूरी पर सो रहे उसके ससुर लालचंद उसके पास पहुंचे। इस बीच मेहुल छत से कूदकर फरार हो गया। उन्होंने देखा कि रसिता के गले से खून बह रहा है, जिससे उन्होंने तत्काल रसिता को उपचार के लिए असारवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान उसने सोमवार को दम तोड़ दिया।