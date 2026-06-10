रेल यात्रियों को बड़ी राहत, कालूपुर स्टेशन पर मिलेगी डिजिटल लगेज लॉकर सेवा

अहमदाबाद. शहर के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक डिजिटल लगेज लॉकर सेवा शुरू कर दी गई है। अहमदाबाद पश्चिम के सांसद दिनेश मकवाणा ने बुधवार को प्लेटफॉर्म नंबर-1 के पास स्थापित इस स्वचालित और कैशलेस सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शहर भ्रमण या अन्य कार्यों के दौरान यात्री अब बिना किसी चिंता के अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। यात्री बिना किसी कर्मचारी की सहायता के अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लॉकर का संचालन कर सकेंगे।

मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने बताया कि कालूपुर स्थित अहमदाबाद स्टेशन पर पहली बार यह सुविधा शुरू की गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों को अक्सर कुछ घंटों के लिए सामान सुरक्षित रखने में परेशानी होती है और कई बार उन्हें होटल का कमरा लेना पड़ता है। यदि उन्हें तीन-चार या छह घंटे के लिए किसी कार्यालय या अन्य कार्यस्थल पर जाना हो तो सामान साथ लेकर जाना असुविधाजनक होता है। यात्री अपना सामान लॉकर में सुरक्षित रखकर अपना काम कर सकेंगे। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराई गई है। देश के विभिन्न भागों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल स्क्रीन पर बहुभाषीय इंटरफेस उपलब्ध कराया गया है। इसे यात्री स्वयं आसानी से संचालित कर सकते हैं।