ऐसी भयावह घटना पहले कभी नहीं देखी, अब भगवान फिर कभी न दिखाए

अहमदाबाद कोरोना में हजारों लोगों की मौत देखी, बम विस्फोट के घायलों का भी उपचार किया, लेकिन विमान हादसे के बाद जो दृश्य सिविल अस्पताल में देखा, वैसी भयावह स्थिति जीवन में कभी नहीं देखी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसी त्रासदी फिर कभी देखने को न मिले।अहमदाबाद विमान हादसे की पहली बरसी पर एशिया के सबसे बड़े सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी उस दिन को याद करते हुए भावुक हो उठते हैं। वे बताते हैं कि हादसे के बाद अस्पताल में सिर्फ सायरनों की आवाज, अपनों की तलाश में भटकते परिजन और चारों तरफ गूंजती चीत्कारें ही सुनाई दे रही थीं। सबसे पीड़ादायक स्थिति यह थी कि कई मृतकों के शव इतने क्षतिग्रस्त हो गए थे कि उनकी पहचान करना भी संभव नहीं था। डीएनए जांच के जरिए उनकी पहचान कर सम्मानपूर्वक परिजनों को सौंपना अस्पताल और एफएसएल टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया था।