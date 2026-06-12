Ahmedabad: अतुल्यम हॉस्टल के रास्ते से गुजरने पर याद आ जाता है हादसे का मंजर

अहमदाबाद. 108 एंबुलेंस के अहमदाबाद क्षेत्र के प्रभारी जितेंद्र साही बताते हैं कि 12 जून 2025 की घटना अहमदाबाद की अब तक की सबसे भयावह और बड़ी घटना थी। इस घटना की खबर पाते ही वे और शहर के 70 से ज्यादा 108 कर्मचारी, एंबुलेंस व जरूरी साधनों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। घटनास्थल पर जिन कर्मचारियों को कुछ दिनों तक तैनात किया था, उनमें से कुछ को काउंसिलिंग दिलानी पड़ी। उन्हें काफी दिनों तक खाना-पीना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें उचित काउंसिलिंग दी गई। साही बताते हैं कि अमूमन घायलों को एंबुलेंस अस्पताल पहुंचाती है, लेकिन यह हादसा इतना बड़ा था कि हमने घायलों के साथ शवों को भी अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं राजस्थान, मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों में भी शवों को पुलिस व अन्य लोगों के साथ पहुंचाया। एक महीने पहले भारत-पाकिस्तान युद्ध के हालात के चलते मॉकड्रिल की तैयारी भी इससे निपटने में काफी मददगार रही।