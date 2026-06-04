प्रतापनगर रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन की योजना

वडोदरा. पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के प्रतापनगर रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन तथा आधुनिक यात्री सुविधाओं की योजना है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बोर्डिंग स्टेशन भी है। इसे रणनीतिक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित करने से वडोदरा स्टेशन पर यातायात का दबाव कम किया जा सकेगा।

वडोदरा के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के अनुसार, प्रतापनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा। वडोदरा शहर की रेलवे अवसंरचना को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।