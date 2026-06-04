Ahmedabad: शहर में हर साल सहेजे जाएंगे 35 करोड़ लीटर बारिश के पानी, मनपा की 1750 इमारतों में लगेगा हार्वेस्टिंग सिस्टम

अहमदाबाद: तेजी से बढ़ते शहरीकरण और गिरते भूजल स्तर के बीच अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर में चल रहे 'कैच द रेन' अभियान के तहत मनपा की करीब 1750 सार्वजनिक इमारतों में रूफ-टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। योजना पूरी तरह लागू होने के बाद हर वर्ष लगभग 35 करोड़ लीटर वर्षा जल के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है।मनपा अधिकारियों के अनुसार परियोजना का करीब 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और आगामी मानसून से पहले लगभग 1000 इमारतों में यह प्रणाली चालू हो जाएगी। शेष भवनों में चरणबद्ध तरीके से काम पूरा किया जाएगा।