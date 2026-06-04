सोला इलाके में ड्रेनेज लाइन टूटने से टंकी में पहुंचा दूषित पानी, जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई

गौरतलब है कि सोला रोड स्थित आकांक्षा सोसाइटी और आसपास के क्षेत्रों में दूषित पानी की आपूर्ति के बाद करीब 1000 लोग उल्टी-दस्त का शिकार हुए थे। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार केवल आकांक्षा सोसाइटी में ही 500 से अधिक लोग प्रभावित हुए, जबकि आसपास की अन्य सोसाइटियों में भी लगभग इतनी ही संख्या में लोगों में बीमारी के लक्षण सामने आए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महापौर और महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके का दौरा करना पड़ा था। इस दौरान करीब 40 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कर उपचार दिया गया था।