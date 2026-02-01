56 हजार विद्यार्थियों ने निजी स्कूल छोड़कर मनपा संचालित स्कूलों में प्रवेश लियाः सीएम

Ahmedabad: महानगरपालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित शताब्दी शिक्षा महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को नवनिर्मित स्कूल बोर्ड भवन और 15 स्मार्ट अनुपम स्कूलों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति संचालित शालाओं में मूल्यनिष्ठ शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रनिर्माण के मंत्र को सार्थक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 56 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने निजी स्कूल छोड़कर स्कूल बोर्ड की स्मार्ट स्कूलों में प्रवेश लिया है।