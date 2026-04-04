Ahmedabad: सीएनजी फिर हुई महंगी, प्रति किलो 1.50 रुपए की वृद्धि

Ahmedabad. ईरान-इजराइल-अमरीका के बीच जारी युद्ध का असर अब सीएनजी पर भी पड़ने लगा है। अहमदाबाद शहर में सीएनजी के दामों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने सीएनजी पर 1.50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद अब सीएनजी की नई कीमत 83.77 रुपए प्रति किलो हो गई है।यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब एक अप्रेल से ही पेट्रोल-डीजल और जरूरी वस्तुओं के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में अब सीएनजी की कीमत भी बढ़ गई है।