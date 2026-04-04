6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: स्थानीय निकाय चुनाव में मंजूरी बिना लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक

-मंजूरी के बाद भी संबंधित थाने, चुनाव अधिकारी को उपयोग से पहले देनी होगी लिखित सूचना, सुबह आठ से रात 10 तक कर सकेंगे उपयोग, सीपी ने जारी की अधिसूचना

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Apr 03, 2026

Ahmedabad cp office

अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त कार्यालय (फाइल फोटो)।

Ahmedabad. गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए बड़ी संख्या में प्रत्याशी और पार्टियां लाउड स्पीकर का उपयोग करती हैं। उसे देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त ने मंजूरी के बिना लाउड स्पीकर के उपयोग पर शहरी क्षेत्र में रोक लगा दी है। इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह अधिसूचना शुक्रवार से प्रभावी हो गई, जो 30 अप्रेल रात 12 बजे तक लागू रहेगी।

अधिसूचना के तहत लाउड स्पीकर का उपयोग करने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी यानी चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी की मंजूरी लेनी जरूरी है। मंजूरी मिलने पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी नीति-नियमों की पालना करनी होगी। विशेषरूप से मंजूरी मिलने के बाद लाउड स्पीकर को संबंधित क्षेत्र में उपयोग करने से पहले उसकी लिखित में सूचना संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने, चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी को देनी होगी। मंजूरी के बिना लाउड स्पीकर का उपयोग करने पर स्पीकर और वह जिस वाहन पर रखा होगा उस वाहन को भी जब्त किया जाएगा। इसके अलावा मतदान के 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी।

मतदान पूर्ण होने के 48 घंटे पहले बाहरी व्यक्ति को छोड़ना होगा क्षेत्र

आदर्श चुनावी आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत राजकीय प्रचार का समय पूरा होने के बाद कोई भी बाहर से प्रचार को आया राजकीय पदाधिकारी संबंधित मतदान क्षेत्र में ठहर नहीं सकता है। उसे संबंधित मतदान क्षेत्र को छोड़ना होगा। ऐसे लोगों को शहर के होटल, विश्राम गृह भी मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले कमरा किराए पर न दें। इस संबंध में शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 24 अप्रेल को शाम छह बजे से 26 अप्रेल शाम छह बजे तक तक लागू रहेगी।

30 अप्रेल तक शहर में लाइसेंसधारक भी साथ नहीं रख सकेंगे हथियार

अहमदाबाद. स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त ने शहर में रहने वाले लाइसेंस धारकों को लाइसेंसी हथियार साथ में लेकर घूमने पर फिलहाल चुनाव तक रोक लगा दी है। यह रोक तीन से 30 अप्रेल तक लागू रहेगी। सरकारी कामकाज, इंडियन नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य, सिक्युरिटी एजेंसियों के गनमैन कि जो बैंकों, एटीएम, करेंसी चेस्ट की सुरक्षा में तैनात हैं उन्हें छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित बैंक मैनेजर का प्रमाण-पत्र जिसमें गार्ड का फोटो हो साथ में रखना होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

03 Apr 2026 09:58 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: स्थानीय निकाय चुनाव में मंजूरी बिना लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: डिग्री एवं डिप्लोमा फार्मेसी में 6 अप्रेल से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण

ACPC
अहमदाबाद

Ahmedabad: वाणिज्यिक-आवासीय इमारतों में व्यवस्थित तरीके से करानी होगी वाहनों की पार्किंग

Ahmedabad Building
अहमदाबाद

कोविड के नए सिकाडा बीए.3.2 वैरिएंट पर स्वास्थ्य विभाग की नजर

Ahmedabad news
अहमदाबाद

श्रीमद् राजचंद्र के ज्ञान और संदेश का अनुसरण करने से व्यक्ति का जीवन होता है परिवर्तित : सीएम

अहमदाबाद

महीसागर नदी में चार युवक डूबे, एक की मौत, दो को बचाया, एक की तलाश

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.