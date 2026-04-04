Ahmedabad: स्थानीय निकाय चुनाव में मंजूरी बिना लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक

अधिसूचना के तहत लाउड स्पीकर का उपयोग करने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी यानी चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी की मंजूरी लेनी जरूरी है। मंजूरी मिलने पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी नीति-नियमों की पालना करनी होगी। विशेषरूप से मंजूरी मिलने के बाद लाउड स्पीकर को संबंधित क्षेत्र में उपयोग करने से पहले उसकी लिखित में सूचना संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने, चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी को देनी होगी। मंजूरी के बिना लाउड स्पीकर का उपयोग करने पर स्पीकर और वह जिस वाहन पर रखा होगा उस वाहन को भी जब्त किया जाएगा। इसके अलावा मतदान के 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी।