Ahmedabad: फर्जी दस्तावेज बनाकर एक करोड़ से ज्यादा में बेचा प्लॉट, चार गिरफ्तार

आरोप है कि इस सोसाइटी के प्लॉट के असली मालिक जितेंद्र कुमार चंदूलाल शाह से मिलता नाम होने का फायदा उठाते हुए नवा वाडज निवासी अन्य जितेंद्र कुमार शाह की पत्नी और पुत्र ने आर्थिक लाभ के लिए ऐसा काम किया। प्लॉट को लेने वाले अशोक शाह जब प्लॉट के शेयर सर्टिफिकेट में उनका नाम दर्ज कराने पहुंचे। वहां उन्हें मालूम हुआ कि यह प्लॉट शाहपुर निवासी रहे जितेंद्र शाह का है ना कि नवा वाडज निवासी जितेंद्र शाह का। नवा वाडज निवासी जितेंद्र शाह का निधन 2020 में हुआ था। जबकि असली मालिक जितेंद्र शाह का निधन 2001 में ही हो गया था।